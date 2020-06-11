Коммунисты России посоветовали протестующим в США "перекурить"

Перестать громить города и создать свою партию, чтобы отстаивать интересы, посоветовали участникам протестных акций в США. С рекомендациями выступила партия "Коммунисты России".

В пример они привели историю России.

"Чего просто так стёкла бить, только ущерб собственности, которую лучше бы было экспроприировать в пользу народа. В России в 1917 большевики после Революции сразу взяли под охрану все ресурсы и объекты, чтобы служили новой власти. Мы призываем участников мощных протестов в США перекурить, и потом собраться для более конструктивных действий, учредить новую социалистическую партию, чтобы она стала, наконец, альтернативой двухпартийной системе Штатов.

Для этого нужно прекратить дебош, провести полноценный учредительный съезд, избрать руководство. Может, протестующие ещё успеют выдвинуть своего кандидата на пост президента США, на волне эффекта протеста он может набрать большое число голосов, а может и победить", — заявил глава исполкома ЦК партии Коммунисты России Сергей Малинкович.