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Политолог: Платошкин кажется вполне безобидным

Политика

На прошлой неделе в доме лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина прошли обыски, его обвинили в организации массовых беспорядков. Позднее суд отправил его на два месяца под домашний арест.

По мнению политолога, руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, из Платошкина делают пострадавшего героя.

"Не вижу никаких видимых причин для ареста. Потому что он кажется безобидным и, более того, его даже продвигали. Понятно, что у него могли быть сложные отношения с Зюгановым и верхушкой КПРФ. Но это не должно быть поводом. Понятно, что якобы чуть ли не революцию готовил, призыв к массовым мероприятиям. А что за этим стоит? Две версии, которые сейчас озвучивают. Первая, его потом отпустят и это элемент его раскрутки. Таким образом его делают для оппозиции репутационно безупречным. Никто не сможет назвать его "Мурзилкой Кремля". Таким образом из него делают героя, пострадавшего. Вторая история уже намного сложнее. Надо смотреть, кто за ним стоит и к чему призывал", — отметил эксперт.

Ранее адвокат некоммерческой организации при Московской коллегии адвокатов "Ноздря, Мишонов и партнеры" Андрей Мишонов, заявил, что обвинение Платошкину выдвинуто достаточно серьезное. 212 статья УК РФ (склонение к участию в массовых беспорядках) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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