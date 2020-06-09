В "Единой России" придумали, как бороться с пьянством за рулем

Водитель, хоть раз попавшийся на езде в нетрезвом виде, должен быть лишен не только прав, но и средства передвижения. В таком случае он точно не сядет пьяным за руль вновь.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Васильев. Он пояснил, что фракция "Единой России" внесет это предложение на рассмотрение коллег.

"Важно, чтобы мы вынесли из этого итог, и, на мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобили. Дорогой ли это автомобиль или "задрипанная" "шестерка" в деревне, но, если человек сел за руль пьяным, такой автомобиль должен быть конфискован. Мы будем прорабатывать эти инициативы с Госавтоинспекцией, ждем от них тоже проработанных предложений", — заявил депутат.

Напомним, что сегодня в России одна из самых обсуждаемых тем — смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов накануне вечером. ЧП произошло на Садовом кольце. Деятель искусства, в чьей крови алкоголь превышал все допустимые нормы в семь раз, сам был за рулем, выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Водитель автомобиля скончался в реанимации.