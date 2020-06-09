Два десятка губернаторов выберут в России

Губернаторов, депутатов законодательных собраний, депутатов Государственной Думы предстоит в этом году выбрать россиянам. Единый день голосования запланирован в России на 13 сентября. Так, в 18 регионах страны местным жителям предстоит выбрать губернаторов.

"Планируется, что в единый день голосования состоятся выборы 18 губернаторов на прямых выборах, еще двух губернаторов — в Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе — будут избирать депутаты региональных парламентов. В 11 регионах состоятся основные выборы депутатов законодательных органов субъектов федерации", — рассказал журналистам член Центрального избирательного комитета Евгений Шевченко.

Муниципальные выборы пройдут почти во всех субъектах страны. Кроме того, жители четырех регионов выберут депутатов Государственной Думы.

Сейчас ЦИК также готовится к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Оно запланировано на 1 июля. Этот день будет выходным несмотря на то, что приходится на среду. Также высказать свое мнение будет возможно в шесть последних дней июня.

По мнению Валентины Матвиенко, россияне поддержат поправки в главный закон страны.