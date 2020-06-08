Российский политик, депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов объяснил, как возникла идея законопроекта о введении минимального почасового размера оплаты труда.
По словам депутата, так как большинство людей в настоящее время работают удаленно, то многих с зарплат перевели на минимальный размер оплаты труда.
"Если разбить действующую минимальную оплату труда на почасовую, то получается, что она зависит от региона: от 60 до 90 рублей. Мы считаем, что это крайне мало", — заявил Свинцов.
Он также отметил, что введение данного законопроекта защитит интересы работников и позволит им за меньшее количество часов получить более высокую заработную плату.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты ЛДПР выступили с предложением изменить с 1 января 2021 года размер почасовой оплаты труда для россиян, которые работают по срочным договорам и на неполную занятость.
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