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Путин знает о ситуации с "Бесогон ТВ"

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин осведомлен о ситуации с передачей Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", которая перестала выходить на телеканале "Россия 24".

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я знаю, что президент знаком с этой ситуацией. Он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала", — пояснил представитель Кремля.

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