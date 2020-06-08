Президент России Владимир Путин осведомлен о ситуации с передачей Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", которая перестала выходить на телеканале "Россия 24".

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я знаю, что президент знаком с этой ситуацией. Он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала", — пояснил представитель Кремля.