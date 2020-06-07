Депутат Московской городской думы Леонид Зюганов сообщил агентству РИА "Новости" о том, что Елену Шувалову уволили из КПРФ.

"Да, действительно так. Могу сказать, что большинством голосов она была исключена, 10 человек против, двое воздержались. У неё есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их. Мы не исключаем, что со временем она может быть восстановлена", — сказал Зюганов.