В субботу, 6 июня, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что стране не нужны "крайние меры" для противодействия коронавирусу. Он объяснил это тем, что в данный момент ситуация находится под контролем, пишет РИА "Новости".
"Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры… Наши врачи научились справляться с этой болезнью", — подытожил Лукашенко.
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