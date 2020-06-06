Лукашенко выступил против "крайних мер" в борьбе с коронавирусом

В субботу, 6 июня, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что стране не нужны "крайние меры" для противодействия коронавирусу. Он объяснил это тем, что в данный момент ситуация находится под контролем, пишет РИА "Новости".