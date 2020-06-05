Голикова рассказала о новой работе Кириенко

Координировать глобальную программу развития российских вузов будут два совета. Один из них возглавит Татьяна Голикова, второй — Сергей Кириенко. Об этом рассказала вице-премьер.

"Один совет — это совет по научно-исследовательским университетам. Второй совет — это совет по опорным университетам. Я не могу сказать, что мы здесь поставили точку в обсуждении. Но и не могу не сказать вам о том, что мы обсуждали. Первый совет — это некий прообраз того, что было по "5-100", но модернизированный. И здесь, с высокой долей вероятности, совет будет возглавляться правительством, ну, наверное, мною, как это и было", — пояснила Голикова.

Второй совет, вероятнее всего, возглавит первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Ранее Татьяна Голикова выразила надежду на скорейшее завершение карантина. Она подчеркнула, что некоторые вопросы важно решать на очных встречах, а не по видеосвязи. Также вице-премьер оценила организацию дистанционного образования в России. По ее мнению, лучше всего процесс налажен в Москве, Подмосковье, Калининграде, Калужской области, Якутии и Татарстане.