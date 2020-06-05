Вице-премьер Татьяна Голикова надеется на скорейшее завершение карантина и возможности проведения встреч без использования видеозвонков.

"Очень надеюсь, что очень скоро, конечно, все будет зависеть от того, как эпидемия будет уходить с территории Российской Федерации, но мы все-таки увидимся и будем очно обсуждать те насущные проблемы, которые сегодня стоят не только перед российским образованием, но и перед другими сферами нашей жизни, где нам нужно решать, в общем, не побоюсь этого слова, глобальные задачи", — рассказала Голикова на онлайн-заседании правления Российского Союза ректоров.