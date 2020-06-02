На фоне массовых беспорядков в США из-за превышения полномочий полицейскими аналогичную повестку в России прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили его об убийстве вора в Екатеринбурге при попытке задержания.

"Я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни Соединенных Штатов Америки, имеют отношение к нашей повестке дня. У нас своя повестка дня, и, слава Богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями. Но я не могу с вами согласиться, что эта тема сейчас настолько остра в нашей стране, слава Богу, нет. Никаких параллелей мы здесь не видим", — пояснил представитель Кремля.

"Мы с вами, к сожалению, не располагаем деталями этого происшествия в Екатеринбурге. Мы не знаем с вами доподлинно, что там произошло, и, не зная, каким-то образом это обсуждать или комментировать было бы неверно", — добавил Песков.