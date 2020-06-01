Российский музыкальный союз обратится к властям за помощью

Российский музыкальный союз (РМС) направил повторное обращение к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать прямое указание Минэкономразвития, Минкультуры и Минфину о реализации мер поддержки музыкальной индустрии, а в случае, если это невозможно сделать, то предоставить мотивированный отказ.

Музыкальная индустрия не получила помощи от государства

В РМС отметили, что музыкальная индустрия, оказавшаяся в сложной финансовой ситуации, в том числе из-за запрета культурно-массовых мероприятий, так и не получила никаких мер поддержки со стороны правительства.

В своем обращении представители музыкальной индустрии предложили ряд мер, которые должны помочь им пережить кризис. Также РМС настаивают на том, чтобы власти включили музыкальную индустрию к число сфер деятельности, наиболее пострадавших от коронавируса.

По мнению руководства Российского музыкального союза, ответное письмо Минэкономразвития на первое обращение РМС было несодержательным.

В повторном обращении особо подчеркивается, что данные меры не требуют выделения средств из государственного бюджета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России расширят перечень пострадавших от коронавируса.