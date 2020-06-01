Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сейчас в России сложилась необходимая ситуация для того, чтобы внести поправки в Конституции.
По его словам, время, которое прошло после принятия закона о поправках, показало, насколько своевременным является изменение Основного закона.
"Практически сразу после принятия закона о поправке к конституции наша страна и весь мир столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции. Для того, чтобы сберечь здоровье и жизни наших граждан, президентом ранее было принято решение отложить общероссийское голосование по принятым поправкам. Сегодня мы видим, что пик заболеваемости пройден, страна постепенно переходит к нормальной жизни, и это позволило вернуться к вопросу о дате голосования", — пояснил председатель нижней палаты парламента.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.