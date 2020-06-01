"Своевременно": Володин о поправках в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сейчас в России сложилась необходимая ситуация для того, чтобы внести поправки в Конституции.

По его словам, время, которое прошло после принятия закона о поправках, показало, насколько своевременным является изменение Основного закона.