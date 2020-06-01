Президент России Владимир Путин не находится на изоляции, однако количество его контактов значительно сократилось.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции. Наверное, вы вряд ли можете себе представить, сколько президент находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний. Но то, что сократилось количество мероприятий с очными контактами, — да, это действительно так. Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования", — пояснил представитель Кремля.