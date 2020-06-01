Кремль внимательно следит за беспорядками в США

В Кремле внимательно наблюдают за происходящими в США массовыми беспорядками.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва не собиралась и не собирается в будущем вмешиваться в происходящее. Так представитель Кремля прокомментировал обвинения бывшего советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая утверждала, что за массовыми протестами в стране может стоять Россия.