В Кремле внимательно наблюдают за происходящими в США массовыми беспорядками.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва не собиралась и не собирается в будущем вмешиваться в происходящее. Так представитель Кремля прокомментировал обвинения бывшего советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая утверждала, что за массовыми протестами в стране может стоять Россия.
"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но то, что там происходит, является внутренним делом этой страны, мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", — пояснил Песков.
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