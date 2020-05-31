Президент России Владимир Путин продолжает проводить совещания в дистанционном формате. Это вызвано необходимостью беречь российского лидера.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график и, тьфу-тьфу-тьфу, мы видим нашего президента активно работающим", — пояснил представитель Кремля.