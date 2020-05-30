Редактор гей-журнала предложил Валуеву "познакомиться поближе"

Недавно экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев провел веб-конференцию, отвечая на вопросы россиян. Однако в процессе конференция произошел необычный инцидент.

Один из зрителей, представившийся Артемом, заявил, что он редактор гей-журнала и предложил Валуеву "познакомиться поближе".

"Здравствуйте, Николай! Не надеюсь, что ответите, но все же. Не могли бы вы дать интервью? Хотим с вами поближе познакомиться", — написал пользователь депутату.

Валуев ответил, что не хочет знакомиться поближе, а информацию о нём можно найти в "Википедии".