Недавно экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев провел веб-конференцию, отвечая на вопросы россиян. Однако в процессе конференция произошел необычный инцидент.
Один из зрителей, представившийся Артемом, заявил, что он редактор гей-журнала и предложил Валуеву "познакомиться поближе".
"Здравствуйте, Николай! Не надеюсь, что ответите, но все же. Не могли бы вы дать интервью? Хотим с вами поближе познакомиться", — написал пользователь депутату.
Валуев ответил, что не хочет знакомиться поближе, а информацию о нём можно найти в "Википедии".
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.