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Источник Правда.Ру

Поправки в российскую Конституцию на демократичность проверят в ПАСЕ

Политика

27 мая 2020 года состоялось первое после снятия коронавирусных ограничений заседание Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Евродепутаты рассмотрели петицию, присланную им группой российских правозащитников, юристов, экспертов и оппозиционеров, суть которой – просьба провести правовую экспертизу поправок в Конституцию РФ.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Джибладзе, координатор обращения.

Как следует из сообщения, ПАСЕ решила направить поправки в российскую Конституцию на срочную экспертизу в комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы). 

 
Решение было опубликовано 28 мая комиссией ПАСЕ по мониторингу.

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Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не располагает информацией о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он пообещал обязательно узнать подробности состояния главы республики.

"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", — сообщил представитель Кремля.

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Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны

Политика

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг. 

"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", — подчеркнул он.

Рогозин отметил, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, которая похожа на американскую предвыборную гонку между республиканцами и демократами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя. Ученые считают, что 4,5 млрд лет назад она врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна. По подсчетам специалистов, Луна на 70-90% состоит из вещества Тейи.

луна приватизация дмитрий рогозин

Флешмоб знаменитых: тему голодающих артистов подхватил Никас Сафронов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Желание Иосифа Пригожина и Тарзана "хайпануть на теме коронавируса" (а как иначе назвать их недавние пассажи о голодающих "звездах"?) превратилось во флешмоб богатых и знаменитых. 

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Россияне продолжают забирать деньги из банков

Политика

Согласно отчету Банка России, россияне уже четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. За апрель жители России забрали уже $1,1 млрд.

Россияне сняли со счетов всю валюту

С начала 2020 года россияне сняли со счетов $8,3 миллиарда. Это практически вся валюта, которая накопилась за прошлый год.

На 1 мая текущего года объем вкладов физических лиц в российских банках в иностранной валюте составлял $88,2, что на 1,2% меньше, чем на 1 апреля.

"Основные причины выведения валюты с депозитов — это их низкая доходность, а также слухи об изъятии вкладов и сокращение предложения", — сообщил глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России. Из число достигло 103. Стоит отметить, что увеличилось не только число богатых людей, выросло и их состояние — с $392 млрд до $454 млрд.

валюта российские банки российская экономика

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - Максим Галкин. На этот раз он "раздвоился", чтобы ознакомить всех с тезисами разговора президента с мэром столицы.

Максиму Галкину, похоже, не дают покоя лавры Сергей Шнурова, который смог стать общественным деятелем, войдя в Совет по культуре. 

Иначе, чем объяснить стремление юмориста прокомментировать любое важное событие общественно политической жизни страны? 

Напомним, что с 1 июня москвичи, согласно распоряжения Сергея Собянина, смогут выходить гулять. Правда, пока только при соблюдении ряда правил.

Каких - читайте в материале на сайте.

 

пародия максим галкин
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