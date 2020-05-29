27 мая 2020 года состоялось первое после снятия коронавирусных ограничений заседание Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Евродепутаты рассмотрели петицию, присланную им группой российских правозащитников, юристов, экспертов и оппозиционеров, суть которой – просьба провести правовую экспертизу поправок в Конституцию РФ.
Об этом в Facebook сообщил Юрий Джибладзе, координатор обращения.
Как следует из сообщения, ПАСЕ решила направить поправки в российскую Конституцию на срочную экспертизу в комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия Совета Европы).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не располагает информацией о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова.
Он пообещал обязательно узнать подробности состояния главы республики.
"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", — сообщил представитель Кремля.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", — подчеркнул он.
Рогозин отметил, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, которая похожа на американскую предвыборную гонку между республиканцами и демократами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя. Ученые считают, что 4,5 млрд лет назад она врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна. По подсчетам специалистов, Луна на 70-90% состоит из вещества Тейи.
Желание Иосифа Пригожина и Тарзана "хайпануть на теме коронавируса" (а как иначе назвать их недавние пассажи о голодающих "звездах"?) превратилось во флешмоб богатых и знаменитых.
Согласно отчету Банка России, россияне уже четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. За апрель жители России забрали уже $1,1 млрд.
С начала 2020 года россияне сняли со счетов $8,3 миллиарда. Это практически вся валюта, которая накопилась за прошлый год.
На 1 мая текущего года объем вкладов физических лиц в российских банках в иностранной валюте составлял $88,2, что на 1,2% меньше, чем на 1 апреля.
"Основные причины выведения валюты с депозитов — это их низкая доходность, а также слухи об изъятии вкладов и сокращение предложения", — сообщил глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России. Из число достигло 103. Стоит отметить, что увеличилось не только число богатых людей, выросло и их состояние — с $392 млрд до $454 млрд.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - Максим Галкин. На этот раз он "раздвоился", чтобы ознакомить всех с тезисами разговора президента с мэром столицы.
Максиму Галкину, похоже, не дают покоя лавры Сергей Шнурова, который смог стать общественным деятелем, войдя в Совет по культуре.
Иначе, чем объяснить стремление юмориста прокомментировать любое важное событие общественно политической жизни страны?
Напомним, что с 1 июня москвичи, согласно распоряжения Сергея Собянина, смогут выходить гулять. Правда, пока только при соблюдении ряда правил.
Каких - читайте в материале на сайте.
Киев получил индульгенцию на военный сценарий в Донбассе и сейчас испытывает ЛДНР на прочность, считает политолог Александр Дудчак.