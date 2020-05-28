Путин одобрил предложенные Минтруда меры поддержки безработных

По последним данным Росстата, за период пандемии в России уровень безработицы дал 23% скачок. Это 5,8% трудоспособного населения страны.

На конец апреля число официально зарегистрированных безработных увеличилось до 4,3 млн человек (до известных всем событий было 3,5 млн).

Ситуация, как уже рассказывала "Правда.Ру" обсуждалась на совещании у президента. Там же глава Минтруда Антон Котяков озвучил, какие меры помощи и поддержки ведомство предлагает ввести для потерявших работу.

Что именно предложил Минтруд

увеличить размер минимального пособия для безработных в 3 раза - до 4,5 тысяч рублей;

тем ИП, которые вынуждены закрыться, выплатить в качестве поддержки пособие в 12130 рублей;

"детское" пособие в 3 тысячи рублей, которое ранее было назначено тем семьям, где родители потеряли работу после 1 марта, распространить на все семьи безработных;

те, кто может лишиться места работы, предложить общественные работы и помочь финансово компаниям, которые такую занятость для своих сотрудников организуют;

продлить выплату "повышенных" пособий по безработице на 3 месяца - до 1 октября.

Все перечисленные меры поддержки одобрены президентом. Госбюджету они обойдутся более, чем в 35 млрд рублей.