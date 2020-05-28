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Источник Правда.Ру

Путин одобрил предложенные Минтруда меры поддержки безработных

Политика » Власть

По последним данным Росстата, за период пандемии в России уровень безработицы дал 23% скачок. Это 5,8% трудоспособного населения страны.

На конец апреля число официально зарегистрированных безработных увеличилось до 4,3 млн человек (до известных всем событий было 3,5 млн).

Ситуация, как уже рассказывала "Правда.Ру" обсуждалась на совещании у президента. Там же глава Минтруда Антон Котяков озвучил, какие меры помощи и поддержки ведомство предлагает ввести для потерявших работу.

Что именно предложил Минтруд

  •  увеличить размер минимального пособия для безработных в 3 раза - до 4,5 тысяч рублей;
  • тем ИП, которые вынуждены закрыться, выплатить в качестве поддержки пособие в 12130 рублей;
  • "детское" пособие в 3 тысячи рублей, которое ранее было назначено тем семьям, где родители потеряли работу после 1 марта, распространить на все семьи безработных;
  • те, кто может лишиться места работы, предложить общественные работы и помочь финансово компаниям, которые такую занятость для своих сотрудников организуют;
  • продлить выплату "повышенных" пособий по безработице на 3 месяца - до 1 октября.

Все перечисленные меры поддержки одобрены президентом. Госбюджету они обойдутся более, чем в 35 млрд рублей.

минтруд поддержка президент безработные

В мире подтверждена гибель от коронавируса более 358 тысяч человек

Мир

По данным официальной статистики на утро четверга, 28 мая, в мире зарегистрировано 5 785 646 зараженных коронавирусной инфекцией.

коронавирус статистика в мире

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Политика » Власть

24 июня в России могут быть организованы и голосование по поправкам в Конституцию, и парад Победы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре собственных источника в администрации президента и Кремле.

Однако, отмечает "Ъ", окончательное решение по дате пока не принято.

Напомним, оба этих важных мероприятия были отложены из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

парад победы голосование по поправкам в конституцию

В США уже более 100 тысяч жертв пандемии коронавируса

Мир

В Соединенных Штатах зарегистрировано более 100 тысяч случаев смерти от Covid-19.

Эта цифра почти в три раза больше, чем в Великобритании, занимающей вторую строчку рейтинга смертности от коронавируса. Там за время пандемии погибли более 37 тысяч человек.

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Единой базе россиян быть. Закон о ее создании принят Госдумой

Политика » Власть

Госдума 21 мая приняла в третьем, окончательном чтении, закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.

ефир госдума единый федеральный информационный регистр

Путин призвал не повышать стоимость высшего образования

Политика » Власть

Российский президент Владимир Путин заявил, что текущие трудности в стране не должны отразиться на стоимости получения высшего образования. Об этом пишет телеканал "360".

"Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать тем более цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования", — подчеркнул президент.

путин высшее образование
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