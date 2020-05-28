Путин одобрил предложенные Минтруда меры поддержки безработных

По последним данным Росстата, за период пандемии в России уровень безработицы дал 23% скачок. Это 5,8% трудоспособного населения страны.
На конец апреля число официально зарегистрированных безработных увеличилось до 4,3 млн человек (до известных всем событий было 3,5 млн).
Ситуация, как уже рассказывала "Правда.Ру" обсуждалась на совещании у президента. Там же глава Минтруда Антон Котяков озвучил, какие меры помощи и поддержки ведомство предлагает ввести для потерявших работу.
Все перечисленные меры поддержки одобрены президентом. Госбюджету они обойдутся более, чем в 35 млрд рублей.
По данным официальной статистики на утро четверга, 28 мая, в мире зарегистрировано 5 785 646 зараженных коронавирусной инфекцией.
24 июня в России могут быть организованы и голосование по поправкам в Конституцию, и парад Победы.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре собственных источника в администрации президента и Кремле.
Однако, отмечает "Ъ", окончательное решение по дате пока не принято.
Напомним, оба этих важных мероприятия были отложены из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.
В Соединенных Штатах зарегистрировано более 100 тысяч случаев смерти от Covid-19.
Эта цифра почти в три раза больше, чем в Великобритании, занимающей вторую строчку рейтинга смертности от коронавируса. Там за время пандемии погибли более 37 тысяч человек.
Госдума 21 мая приняла в третьем, окончательном чтении, закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.
Российский президент Владимир Путин заявил, что текущие трудности в стране не должны отразиться на стоимости получения высшего образования. Об этом пишет телеканал "360".
"Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать тем более цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования", — подчеркнул президент.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.