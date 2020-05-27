Согласно отчету Банка России, россияне уже четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. За апрель жители России забрали уже $1,1 млрд.
С начала 2020 года россияне сняли со счетов $8,3 миллиарда. Это практически вся валюта, которая накопилась за прошлый год.
На 1 мая текущего года объем вкладов физических лиц в российских банках в иностранной валюте составлял $88,2, что на 1,2% меньше, чем на 1 апреля.
"Основные причины выведения валюты с депозитов — это их низкая доходность, а также слухи об изъятии вкладов и сокращение предложения", — сообщил глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России. Из число достигло 103. Стоит отметить, что увеличилось не только число богатых людей, выросло и их состояние — с $392 млрд до $454 млрд.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", — подчеркнул он.
Рогозин отметил, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, которая похожа на американскую предвыборную гонку между республиканцами и демократами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя. Ученые считают, что 4,5 млрд лет назад она врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна. По подсчетам специалистов, Луна на 70-90% состоит из вещества Тейи.
Актер театра и кино, театральный режиссер Михаил Ефремов назвал артистов на карантине "дармоедами", подчеркнув, что сейчас они находятся в сложной ситуации. По словам актера, многие представители его профессии очень пострадали из-за пандемии коронавируса.
Михаил Ефремов отметил, что на время карантина все театры закрыли, у актеров сейчас нет спектаклей, у многих перенесены съемки фильмов.
Артист подчеркнул, что пандемия коронавируса не просто не обошла представителей его профессии, а "шарахнула" так сильно, что превратила в "дармоедов".
Звезда отечественного кино отметил, что футболисты могут играть с пустыми трибунами и зарабатывать себе на жизнь. А вот актерам без зрителей не прожить.
Ранее создатель и художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал, как работают артисты в условиях самоизоляции и в отсутствие зрителей.
При строительстве железных дорог в России применяют цифровое моделирование. Это помогает заранее четко спрогнозировать технические характеристики объекта, возможности его эксплуатации, что в конечном счете ведет к экономии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не располагает информацией о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова.
Он пообещал обязательно узнать подробности состояния главы республики.
"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", — сообщил представитель Кремля.
В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все равно нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле W в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.