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Источник Правда.Ру

Россияне продолжают забирать деньги из банков

Политика

Согласно отчету Банка России, россияне уже четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. За апрель жители России забрали уже $1,1 млрд.

Россияне сняли со счетов всю валюту

С начала 2020 года россияне сняли со счетов $8,3 миллиарда. Это практически вся валюта, которая накопилась за прошлый год.

На 1 мая текущего года объем вкладов физических лиц в российских банках в иностранной валюте составлял $88,2, что на 1,2% меньше, чем на 1 апреля.

"Основные причины выведения валюты с депозитов — это их низкая доходность, а также слухи об изъятии вкладов и сокращение предложения", — сообщил глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России. Из число достигло 103. Стоит отметить, что увеличилось не только число богатых людей, выросло и их состояние — с $392 млрд до $454 млрд.

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Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны

Политика

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг. 

"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", — подчеркнул он.

Рогозин отметил, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, которая похожа на американскую предвыборную гонку между республиканцами и демократами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя. Ученые считают, что 4,5 млрд лет назад она врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна. По подсчетам специалистов, Луна на 70-90% состоит из вещества Тейи.

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Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"

Шоу-бизнес

Актер театра и кино, театральный режиссер Михаил Ефремов назвал артистов на карантине "дармоедами", подчеркнув, что сейчас они находятся в сложной ситуации. По словам актера, многие представители его профессии очень пострадали из-за пандемии коронавируса.

Пандемия сильно "шарахнула" по актерам

Михаил Ефремов отметил, что на время карантина все театры закрыли, у актеров сейчас нет спектаклей, у многих перенесены съемки фильмов.

Артист подчеркнул, что пандемия коронавируса не просто не обошла представителей его профессии, а "шарахнула" так сильно, что превратила в "дармоедов".

Звезда отечественного кино отметил, что футболисты могут играть с пустыми трибунами и зарабатывать себе на жизнь. А вот актерам без зрителей не прожить.

Ранее создатель и художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал, как работают артисты в условиях самоизоляции и в отсутствие зрителей.

 

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Ситуацию на железной дороге Путин обсудил с главой РЖД

Политика

При строительстве железных дорог в России применяют цифровое моделирование. Это помогает заранее четко спрогнозировать технические характеристики объекта, возможности его эксплуатации, что в конечном счете ведет к экономии.

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Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не располагает информацией о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он пообещал обязательно узнать подробности состояния главы республики.

"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", — сообщил представитель Кремля.

дмитрий песков рамзан кадыров

Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле

Общество

В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все равно нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле W в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.

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