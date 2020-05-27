Россияне продолжают забирать деньги из банков

Согласно отчету Банка России, россияне уже четвертый месяц продолжают выводить валюту с депозитных счетов. За апрель жители России забрали уже $1,1 млрд.

Россияне сняли со счетов всю валюту

С начала 2020 года россияне сняли со счетов $8,3 миллиарда. Это практически вся валюта, которая накопилась за прошлый год.

На 1 мая текущего года объем вкладов физических лиц в российских банках в иностранной валюте составлял $88,2, что на 1,2% меньше, чем на 1 апреля.

"Основные причины выведения валюты с депозитов — это их низкая доходность, а также слухи об изъятии вкладов и сокращение предложения", — сообщил глава Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России. Из число достигло 103. Стоит отметить, что увеличилось не только число богатых людей, выросло и их состояние — с $392 млрд до $454 млрд.