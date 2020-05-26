"Ротор" хочет арендовать Мелкадзе у "Спартака"

Волгоградский "Ротор" готовится к новому сезону, в котором будет выступать в РПЛ. Клуб ведёт переговоры со "Спартаком" по аренде нападающего Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".

Мелкадзе является воспитанником "Спартака". 23-летний футболист провёл в основной команде 22 матча, в которых голов не забил. За "Спартак-2" форвард отыграл 70 матчей и забил 21 мяч.

В сезоне-2019/20 Мелкадзе был отдан в аренду "Тамбову". Футболист в 13 матчах РПЛ забил 6 голов. Клуб не будет выкупать контракт игрока и вернёт его в "Спартак".