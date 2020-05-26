Президент России Владимир Путин лично назначит о дате проведения голосования по внесению поправок в Конституцию страны и оповестит об этом россиян.
Это сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент подписал закон, который позволит жителям страны голосовать с использованием интернета и электронной почты.
С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.
Волгоградский "Ротор" готовится к новому сезону, в котором будет выступать в РПЛ. Клуб ведёт переговоры со "Спартаком" по аренде нападающего Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".
Мелкадзе является воспитанником "Спартака". 23-летний футболист провёл в основной команде 22 матча, в которых голов не забил. За "Спартак-2" форвард отыграл 70 матчей и забил 21 мяч.
В сезоне-2019/20 Мелкадзе был отдан в аренду "Тамбову". Футболист в 13 матчах РПЛ забил 6 голов. Клуб не будет выкупать контракт игрока и вернёт его в "Спартак".
В федеральном центре принято решение не использовать дату 22 апреля на информационных билбордах о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Валентин Горбунов, занимающий должность главы Московской избирательной комиссии сообщил, что уходит в отставку по состоянию здоровья.
"Покидаю свой пост по состоянию здоровья. Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра узнаете, кто займет мою должность", — сообщил Горбунов.
За нынешнего президента России Владимира Путина готовы отдать свой голос 57% жителей страны на грядущих президентских выборах в 2024 году. Разумеется, в том случае, если Конституционный суд ратифицирует поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина и позволят ему избираться.
Об этом сообщил "Институт социального маркетинга" "Инсомар", ссылаясь на результаты собственного исследования. 33% опрошенных заявили, что не будут голосовать за Путина. 10% респондентов рассказали, что еще не определились с кандидатурой.
Только 44% участников опроса знали о предложенной поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.