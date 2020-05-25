Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы после полного выздоровления от коронавируса нового типа.
Об этом сообщила его жена, российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
"Всё хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то ещё неделю на карантине", — рассказала супруга Пескова.
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
"Я живу отдельно. Виделись около 10 дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду", — рассказала девушка.
"Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации", — добавила дочь Пескова.
Проводя совещание с правительством по поводу ситуации с COVID-19 в России, президент Путин "устроил разнос" ответственным за назначение и выплаты компенсаций медикам, работающим с коронавирусными больными.
Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Журналисты Кремлевского пула рассказали, кто мог заразить пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова коронавирусной инфекцией. Они отметили, что последний раз видели его на совещании у Владимира Путина, которое проходило с участием главы правительства Михаила Мишустина.
"Как раз в тот день, когда Мишустин сообщил о своём положительном тесте на коронавирус", — отметили журналисты.
Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.