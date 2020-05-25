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Источник Правда.Ру

Ситуацию на железной дороге Путин обсудил с главой РЖД

Политика

При строительстве железных дорог в России применяют цифровое моделирование. Это помогает заранее четко спрогнозировать технические характеристики объекта, возможности его эксплуатации, что в конечном счете ведет к экономии.

Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

"Мы сделали задел в 2019 году. И нам не стыдно сказать о том, что мы являемся лидерами в безопасности, энергоэффективности и экологичности, причём это подтверждение международных организаций. В марте мы разместили "зелёные облигации". Это уникальный механизм, причём об уникальности говорит ставка: 0,84 на шесть лет — 250 миллионов швейцарских франков. То есть вот такая взаимосвязь, экологичность, чистота позволяют нам использовать уникальные механизмы", — доложил Белозеров.

По его словам, в 2019 году чистая прибыль компании выросла в три раза. За четыре месяца 2020 года компания "РЖД" инвестировала более 122 миллиардов рублей.

"Мы купили 163 единицы тягового подвижного состава — это локомотивы, это более пяти уровней передела, мы Вам докладывали. Наши инвестпрограммы — это почти два миллиона человек работающих. Нам нужны были как раз решения для того, чтобы её продолжить, и эти решения состоялись. При этом мы работаем по ключевым направлениям", — пояснил глава РЖД.

Инвестиционную программу компания планирует сокращать — сумма уменьшится примерно на 200 миллиардов. Всего будет инвестировано 620 миллиардов рублей.

Президент призвал по минимуму сокращать инвестиции.

"Это ключевое направление транспорта вообще для России с учётом её территории, исторически так сложилось, по объёму грузоперевозок, по значимости для экономики в целом. От того, как наши крупнейшие естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, будет зависеть и зависит самочувствие экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей, которые работают, в том числе, на "Российские железные дороги", — подчеркнул глава государства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что РЖД снимает ряд ограничений.

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Темы ржд инвестиции олег белозеров владимир путин железная дорога
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