Россия выйдет из карантина по коронавирусу к 29 июня

В ходе совещания, которое проходило в формате видеоконференции, Владимир Путин озвучил дату выхода страны из карантина.

Россия выйдет из карантина 29 июня

Именно на эту дату Владимир Путин назначил проведение ЕГЭ.

Глава государства подчеркнул, что из-за пандемии экзамены отменять не будут.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня", — сообщил Путин.

Президент заявил, что школьникам нужно обеспечить максимальный уровень безопасности.

Коронавирус в России

Стоит отметить, что на сегодняшний день в России 326 448 человек с подтвержденным коронавирусом. 99 825 человек вылечились, жертвами заболевания стали 3 249 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин дал оценку сдерживанию эпидемии коронавируса.