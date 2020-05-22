В ходе совещания, которое проходило в формате видеоконференции, Владимир Путин озвучил дату выхода страны из карантина.
Именно на эту дату Владимир Путин назначил проведение ЕГЭ.
Глава государства подчеркнул, что из-за пандемии экзамены отменять не будут.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня", — сообщил Путин.
Президент заявил, что школьникам нужно обеспечить максимальный уровень безопасности.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в России 326 448 человек с подтвержденным коронавирусом. 99 825 человек вылечились, жертвами заболевания стали 3 249 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин дал оценку сдерживанию эпидемии коронавируса.
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