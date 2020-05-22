Жириновский заявил, что готов испытать на себе вакцину от коронавируса

Лидер ЛДПР согласился протестировать на себе вакцину от коронавируса. Правда, при одном важном условии.

Взамен он хочет занять кресло президента России.

"Пожалуйста, нет проблем. Но зачем вы мне это предлагаете, когда есть люди, у которых будет мотивация: им нужно сократить срок нахождения в местах лишения свободы. Пожалуйста, давайте мне пост президента в 2024 году, я готов — каждый год пусть на мне испытывают любые лекарства", — заявил Владимир Жириновский журналистам.

По мнению лидера ЛДПР, тестировать вакцину нужно на добровольцах и заключенных.

Ранее Владимир Жириновский призывал расформировать Совет Федерации. По его мнению, в стране слишком много чиновников и политиков, их число нужно сократить вдвое.

Также лидер ЛДПР предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию. Он считает, что в некоторых регионах России ограничительные меры могут сохраниться до конца года.