Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Требования к строительству сократят на треть - комментарий эксперта

Политика

В Минстрое планируют внести коррективы в перечень обязательных требований при строительстве. Общее количество требований уменьшится на 30%. О том, не отразится ли это на качестве и безопасности возводимых объектов, рассказала руководитель Национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова.

"Я думаю, что эти требования действительно нужно пересматривать. Когда они принимались, прошло довольно много времени. За это время изменились и технологии строительства, и материалы, появились новые инструменты,  новые методы строительства, новое оборудование, механизмы. А старые требования действительно тормозили процесс".

Не пострадают ли качество и безопасность зданий?

"По поводу обеспечения безопасности возводимых объектов и их качества. Для того чтобы объекты соответствовали требованиям безопасности, существуют нормы безопасности.

В данном случае ответственность  прописана в Градостроительном кодексе в разделе "Саморегулирование". Там есть соответствующие статьи, которые как раз говорят о том, что при нанесении ущерба строительная организация отвечает именно своим капиталом, своими взносами. Там есть такая субсидиарная ответственность. Качество строительства контролируют надзорные органы.

Я поддерживаю, требования действительно нужно менять. Например, есть такие СниПы (Строительные нормы и правила), которые уже давно устарели. Я считаю, что это вообще прогрессивные действия", — заключила эксперт.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы качество минстрой елена косоренкова нормативные требования строительство объектов
Новости Все >
В Красноярском крае задержали водителя, который сбил ребенка
23 мая состоится онлайн-семинар "Инициатива ФГОС 4.0"
Требования к строительству сократят на треть - комментарий эксперта
"Оренбург" уволил тренера из-за слабых результатов команды
Нарушителей режима самоизоляции накажут работой в больницах
Власти Чувашии планируют обновить музеи
За сгоревшие исторические здания в Новой Ладоге ответят главы
Премьера фильма "Аватар 2" состоится в декабре следующего года
Сёмин отреагировал на интервью Кикнадзе
Родители смогут узнать о летнем отдыхе детей на горячей линии
Последние материалы
За сгоревшие исторические здания в Новой Ладоге ответят главы
Россия получила возможность создать "зерновой ОПЕК"
Премьера фильма "Аватар 2" состоится в декабре следующего года
Сёмин отреагировал на интервью Кикнадзе
"Все в Москву!": регионы ждет огромный отток жителей
Родители смогут узнать о летнем отдыхе детей на горячей линии
Больше 20 тысяч украинцев больны коронавирусом
В Пакистане при попытке посадки разбился пассажирский самолет
Вятское - штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городков
В Казахстане отменили намаз из-за коронавируса
Популярное
Мир. Новости мира
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию

Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.

Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Экспертное мнение
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Общество
Россияне назвали самые унизительные профессии
Шоу-бизнес
Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
Любовь Степушова Россия получила возможность создать "зерновой ОПЕК" Любовь Степушова Василий Амирджанов Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго Игорь Буккер
Комментарии
Фиаско неизбежно? Трампу прогнозируют "историческое поражение"
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Украина в ООН требует "доступ в Крым" и освобождения толпы уголовников
В Белоруссии продолжат строить ракеты
Россия получила возможность создать "зерновой ОПЕК"
Больше 20 тысяч украинцев больны коронавирусом
Учительница-феминистка: феминитивы нужны, родительское ханжество — нет
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Соратника легендарного Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Невролог: при коронавирусе нельзя принимать анальгин и аспирин
Соратника легендарного Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
США объявили о своем выходе из Договора по открытому небу
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Врачи рассказали о пользе лимона для печени и почек
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ