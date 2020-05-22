В Минстрое планируют внести коррективы в перечень обязательных требований при строительстве. Общее количество требований уменьшится на 30%. О том, не отразится ли это на качестве и безопасности возводимых объектов, рассказала руководитель Национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова.

"Я думаю, что эти требования действительно нужно пересматривать. Когда они принимались, прошло довольно много времени. За это время изменились и технологии строительства, и материалы, появились новые инструменты, новые методы строительства, новое оборудование, механизмы. А старые требования действительно тормозили процесс".

Не пострадают ли качество и безопасность зданий?

"По поводу обеспечения безопасности возводимых объектов и их качества. Для того чтобы объекты соответствовали требованиям безопасности, существуют нормы безопасности.

В данном случае ответственность прописана в Градостроительном кодексе в разделе "Саморегулирование". Там есть соответствующие статьи, которые как раз говорят о том, что при нанесении ущерба строительная организация отвечает именно своим капиталом, своими взносами. Там есть такая субсидиарная ответственность. Качество строительства контролируют надзорные органы.

Я поддерживаю, требования действительно нужно менять. Например, есть такие СниПы (Строительные нормы и правила), которые уже давно устарели. Я считаю, что это вообще прогрессивные действия", — заключила эксперт.