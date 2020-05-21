В Совфеде предложили закрепить в законе понятие "самоизоляция"

В Совфеде предложили на законодательном уровне закрепить понятие "самоизоляция". Это необходимо для того, чтобы данное понятие получило определение на законодательном уровне, а также для того, чтобы утвердить ситуации и порядок введения режима самоизоляции.

Также планируется прописать полномочия региональных властей в этом вопросе.

"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", — заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Ранее юрист Михаил Барщевский рассказал, законно ли введен карантин.