Российский президент Владимир Путин заявил, что текущие трудности в стране не должны отразиться на стоимости получения высшего образования. Об этом пишет телеканал "360".
"Сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования", — подчеркнул президент.
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