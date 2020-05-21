Мурманской области дали полти миллиард рублей на полевой госпиталь

Сумму в 970 миллионов рублей получит Мурманская область из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на возведение полевого госпиталя для лечения больных коронавирусом.

Об этом сегодня сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы выделим Мурманской области 970 миллионов рублей на строительство и оснащение полевого госпиталя МЧС. Как вы знаете, в регионе сложилась непростая ситуация, очень много людей заболело коронавирусной инфекцией и нуждается в оперативной качественной медицинской помощи", — пояснил глава кабмина на заседании правительства.

Еще 25 миллиардов рублей будет направлено на поддержку автопромышленного сектора. Из них на пять миллиардов планируется приобрести автомобили скорой помощи. Остальная часть суммы будет направлены на льготный лизинг и автокредитование, закупку отечественной автотехники для госкорпораций с государственным участием.

С начала эпидемии в Мурманской области выявлено 2781 случай заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 67.