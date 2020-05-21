Закон о пособиях на детей для безработных прошел второе чтение в ГД

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли проект закона о выплатах пособий детям, чьи родители потеряли работу. Закон должен вступить в силу с 1 июня.



Согласно документу, размер ежемесячных пособий на детей от полутора лет будет увеличен. Сейчас выплата составляет 1500 рублей на первого ребенка и 3000 рублей – на второго и последующего детей. Новый закон предполагает увеличение этих сумм до 6,7 тысячи рублей.

"Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет", - рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вырастет и максимальный размер пособия. Он составит 13,5 тысячи рублей.

Третье чтение законопроекта назначено на 22 мая.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что родители детей от 3 до 7 лет уже могут подать заявление на выплату пособия. Сделать это можно на портале госуслуг. Выплаты положены семьям, в которых доход на каждого члена семьи составляет ниже прожиточного минимума. Как ранее сообщал глава Минтруда Антон Котяков, на выплаты могут претендовать жители 65 регионов России, до конца лета эти надбавки будут доступны на всей территории страны.