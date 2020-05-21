Министр обороны России Сергей Шойгу удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Его вручил президент России Владимир Путин.
Награждение приурочено ко дню рождения главы оборонного ведомства. 21 мая Сергею Шойгу исполняется 65 лет.
"Президент Российской Федерации Путин поздравил министра обороны РФ Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
С юбилейным днем рождения Сергея Шойгу также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Хочу от имени всего правительства и от себя лично поздравить министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу с днем рождения. Сергей Кужугетович ведет очень непростой участок работы, отвечает за обороноспособность нашей страны. Это нелегкий труд, который требует большого опыта и отличных управленческих навыков. Конечно, вы, Сергей Кужугетович, всеми этими качествами обладаете в полной мере. И я от всей души желаю вам крепчайшего здоровья, энергии, новых успехов и всего самого доброго", — сказал Мишустин в ходе заседания российского кабмина.
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