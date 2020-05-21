Путин вручил Шойгу орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Министр обороны России Сергей Шойгу удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Его вручил президент России Владимир Путин.

Награждение приурочено ко дню рождения главы оборонного ведомства. 21 мая Сергею Шойгу исполняется 65 лет.

"Президент Российской Федерации Путин поздравил министра обороны РФ Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

С юбилейным днем рождения Сергея Шойгу также поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.