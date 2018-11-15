Налог на профессиональную деятельность был одобрен депутатами Госдумы. Он коснется граждан, не имеющих официальной работы, но получающих стабильный доход от своей деятельности. В правовой сфере такие граждане теперь характеризуются "самозанятые".
Так как опыта такого налогообложения у государства еще нет, налог будет введен в качестве эксперимента в четырёх субъектах: Татарстане, Калужской области, а также в Москве и Подмосковье. Базой для налога послужит доход самозанятого, налоговая ставка будет определяться тем, кому предоставляются услуги или продаются товары — физическому лицу (4%) или юридическому (6%). Этот же налог предполагается ввести для фрилансеров.
Эксперимент вступит в силу с 1 января 2019 года и продлится 10 лет — до конца 2028 года. Чтобы официально получить статус самозанятого, гражданину необходимо будет зарегистрироваться на сайте "Мой налог", после чего он получит на свой счёт 10 тысяч рублей налогового вычета — суммы, на которую уменьшится налоговая база, то есть потенциальный доход самозанятого.
Налогообложение подразумевает штрафы, но в течение первого года неплательщики отделаются предупреждением. В дальнейшем планируется штрафовать на 20% дохода при первом нарушении и на 100% при втором.
Под определение самозанятых подходят все, кто не имеет официальной работы, но получает доход от своей трудовой деятельности. Исходя из различных оценок, в России проживает от 12 до 24 миллионов человек, попадающих под это определение: это репетиторы, сиделки, разнорабочие и так далее.
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