Путин подтвердил готовность Японии к разделу Курил

Япония и Россия готовы провести мирные переговоры на основе советско-японской Декларации 1956 года. Правда, по словам президента России, документ требует серьёзной проработки.

По итогам визита в Сингапур и беседы Владимира Путина с премьр-министром Японии Синдзо Абэ было решено возобновить обсуждение курильского вопроса. При этом президент России подчеркнул, что текущая ситуация сложилась на основе международно-правовых документов, заключённых по итогам Второй мировой войны, тогда как Япония "ставит вопрос по-другому".

Сложности заключаются в том, что в Совместной русско-японской декларации 1956 года упоминаются не все острова. В частности, говорится о том, что Москвой допускается передача островов Хабомаи и Шикотана, о судьбе Итурупы и Кунаширы ничего не сказано.

По информации "Правды.Ру" об одной из статей японо-американского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, из которой следует, что, при передаче Россией Японии Южных Курил, на них распространится обязательство США защищать эту территорию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах правительства Японии на совместную хозяйственную деятельность на территории остовов — речь идёт о рыболовстве, медицине, экологической деятельности, а также туризме.

Фото: kremlin.ru

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