По словам помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Генри Форда, новый набор санкций - сложный вопрос. Дело в том, что второй этап по определению должен быть более жестким, "драконовым", однако тем больше рисков необходимо учесть США, считает Форд.
Напомним, 27 августа в силу вступили очередные санкции США относительно России. Основанием для них послужили обвинения в адрес России в применении химического оружия на территории Солсбери, Великобритания. Именно там были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия все обвинения категорически отрицает, предлагая совместное расследование произошедшего, на что в Лондоне ответили отказом.
Согласно американскому закону "О контроле за химическим и биологическим оружием" Россия должна была предоставить необходимые доказательства своей непричастности. Вашингтон счёл требования невыполненными, из-за чего запускается процедура введения второго пакета санкций.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как именно британцы объяснили отказ давать информацию по "делу Скрипалей", а также то, что сам Сергей Скрипаль не верит в причастность Кремля в покушении на свою жизнь.
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