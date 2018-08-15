Конспирологические СМИ предупредили о крахе доллара

Неприличным поведение политиков США на международной арене назвал AfterShock. По мнению СМИ, Вашингтон всеми способами пытается распространить влияние, прибегая иногда к необычным способам.

Среди таких способов AfterShock назвал создание Евросоюза. Благодаря объединению многие европейские государства оказались в кризисе. Кроме того, революции, которые совершаются с подачи Белого дома в африканских и ближневосточных странах, "поставляют" в ЕС мигрантов. Причем США через соцсети делают так, чтобы переселенцы поверили: в Европе их примут с радостью.

Если же страна не поддается под провокации, то Вашингтон, отмечает издание, начинает изощренные атаки. Так происходит с Дамаском. По мнению СМИ, это поведение может отразиться на экономике "провокаторов", кроме того, у них уже есть большой внешний долг. Если же учитывать какие суммы заложены в военный бюджет, то экономическая катастрофа не за горами.

Ухудшит ситуацию отказ иных стран от доллара. Так, Турция уже заявила о готовности работать с РФ, КНР и Ираном в национальной валюте. Иран еще весной отказался от американских денег, также поступили и Москва с Пекином, сотрудничая друг с другом. В тот момент, когда так поступит Европа, Вашингтон перестанет пребывать на верхушке мира, заключает AfterShock.

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