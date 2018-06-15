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Источник Правда.Ру

Трамп: "Я знаю, кто виноват в присоединении Крыма"

Политика

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что в присоединении полуострова к России виноват Барак Обама. Лидер обвинил своего предшественника в проведении довольно слабой международной политики. По словам Трампа, из-за этого Путин не уважал ни Обаму, ни Штаты, ни Украину и позволял проводить решения, выгодные для него. 


Россия и Крым: три года вместе

Главный просчет был в том, что США не стали применять военную силу в Сирии в 2013 году. Это мнение американского президента цитирует RT. Дело ограничилось только многочисленными предупреждениями, а нужно было действовать жестко и напористо. Если бы Обама проявил твердость характера и выполнил это, то Крым до сих пор был бы украинским, убежден Дональд Трамп. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал полуостров Крым российским. По его словам, это обусловлено тем, что там говорят на русском языке. Также глава Америки заявил, что Украина - одно из самых коррумпированных государств в мире. Однако подтверждения этим высказываниям найдено не было. 

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Темы США Крым Трамп Обама Россия Обама виноват в присоединении Крыма
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