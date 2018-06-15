Белый Дом объяснил, почему Трамп отдал честь генералу КНДР

На встрече с Ким Чен Ыном американский лидер отдал честь северокорейскому генералу. Президент сделал это в ответ на его воинское приветствие. Жест объяснили вежливостью Дональда Трампа по отношению к участникам встречи.



Видео, которым ТРАМП пугал и соблазнял КИМА

"Это обычная любезность, когда военный чиновник из другого правительства приветствует вас, вы приветствуете его в ответ", - цитирует "RT" cлова пресс-секретаря белого дома Сары Сандерс.

Как ранее писала "Правда.Ру", в Сингапуре прошел саммит США и Северной Кореи, который многие уже назвали "историческим". Переговоры по снижению уровня ядерных вооружений провели лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Лидеры двух государств подписали двустороннее соглашение. CNN опубликовало фотографию документа. Речь нём идет о "признании достигнутого прогресса на переговорах и продолжении диалога сторон".

Также в декларации говорится о том, что "США и КНДР договорились о перезапуске двусторонних отношений, об установлении стабильности и мира на Корейском полуострове. Президент Трамп обязуется предоставить гарантии безопасности КНДР, Ким Чен Ын подтверждает твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".