Белый Дом объяснил, почему Трамп отдал честь генералу КНДР

На встрече с Ким Чен Ыном американский лидер отдал честь северокорейскому генералу. Президент сделал это в ответ на его воинское приветствие. Жест объяснили вежливостью Дональда Трампа по отношению к участникам встречи.
"Это обычная любезность, когда военный чиновник из другого правительства приветствует вас, вы приветствуете его в ответ", - цитирует "RT" cлова пресс-секретаря белого дома Сары Сандерс.
Как ранее писала "Правда.Ру", в Сингапуре прошел саммит США и Северной Кореи, который многие уже назвали "историческим". Переговоры по снижению уровня ядерных вооружений провели лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Лидеры двух государств подписали двустороннее соглашение. CNN опубликовало фотографию документа. Речь нём идет о "признании достигнутого прогресса на переговорах и продолжении диалога сторон".
Также в декларации говорится о том, что "США и КНДР договорились о перезапуске двусторонних отношений, об установлении стабильности и мира на Корейском полуострове. Президент Трамп обязуется предоставить гарантии безопасности КНДР, Ким Чен Ын подтверждает твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Великие и всемогущие, повелители толп — они собирали на свои действа стадионы, делали состояния, однако не смогли пройти экспериментальную проверку.
12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд
Производство ЗРК С-500 на турецкой территории - это больше турецкие "хотелки", чем реальность. Тем не менее шантаж Турцией России в последнее время удается.