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Источник Правда.Ру

СМИ: Дерипаска потратил миллионы долларов на спасение агента ЦРУ

Политика

Спецпрокурор Роберт Мюллер выдержал многочисленные политические атаки, многие из них бросают тень на его безупречную государственную службу, сообщает The Hill. Но причем здесь российский миллиардер?


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Как стало известно автору статьи журналисту Джону Соломону, один из эпизодов вызывает особо пристальное внимание, так как порождает возможный конфликт интересов в расследовании по "российскому вмешательству в выборы", которое ведет Мюллер.

"В 2009 году, когда Мюллер руководил ФБР, бюро попросило российского олигарха Олега Дерипаску потратить миллионы собственных долларов на финансирование операции под руководством ФБР по спасению своего агента в отставке, Роберта Левинсона, арестованного в Иране, когда он работал на ЦРУ в 2007 году", — говорится в тексте.

Стоит отметить, что миссия по спасению Левинсона подтверждена более чем десятью участниками внутри и вне ФБР, а также самим Дерипаской, его адвокатом, семьей Левинсона и агентом в отставке, руководившим этим делом. Ссылаясь на официальных лиц, Соломон пишет, что Мюллер получал информацию о ходе этой операции.

По словам адвоката Дерипаски, на сбор частной команды по розыску и спасению, которая работала с иранскими контактными лицами под надзором ФБР, миллиардером было израсходовано 25 млн долларов.

Сделка сорвалась, так как госдепартаменту не понравились условия Ирана, ссылается журналист на адвоката Дерипаски и семью Левинсона.

Операция прекратилась в 2011 году. Причина, как говорится в статье, — сотрудники ФБР обеспокоились тем, что иранские контакты Дерипаски не смогут ничего сделать, с учетом внутренней борьбы в США. Левинсона так и не нашли.

В материале The Hill указано три причины того, почему выбор пал на Дерипаску: "Во-первых, его алюминиевая империя вела бизнес с Ираном. Во-вторых, ФБР хотело, чтобы операцию финансировал иностранец, потому что трата денег в Иране могла стать нарушением американских санкций и других законов. В-третьих, агенты знали, что госдепартамент запретил Дерипаске въезд в США с 2006 года из-за сообщений о том, что у него есть связи с организованной преступностью и другими незаконными действиями. Он отрицает эти обвинения, и ничто из этого не было доказано в суде".

Особое внимание автор уделяет тому, как вознаградило ФБР российского олигарха: по данным о въезде в США осенью 2009 года Дерипаска посетил Вашингтон по разрешению правоохранительных органов. Это очень редко выдаваемая виза. Кроме того, с 2011 года олигарху разрешили въезд как минимум восемь раз по дипломатическому паспорту, хотя он не является сотрудником российского МИДа.

Соломон также сообщает, что за два месяца до того, как Трамп был избран президентом, Дерипаска находился в Нью-Йорке в составе российской делегации в ООН: "Когда три агента ФБР разбудили его дома; по крайней мере, один агент работал с Дерипаской над неудачной операцией по спасению Левинсона. Во время продолжавшегося час визита агенты изложили версию о том, что кампания Трампа тайно вступала в сговор с Россией, чтобы вмешаться в выборы в США".

В материале, со ссылкой на адвоката россиянина, описана и реакция Дерипаски: "Он рассмеялся, но понял, несмотря на веселость, что они всерьез имеют это в виду. Поэтому он сообщил им свое мнение, что выдвинутая идея ложна".

"Сейчас, когда источники раскрыли историю Дерипаски, время покажет, поставят ли суды, министерство юстиции или конгресс вопрос о том, имеется ли конфликт интересов у Мюллера", — говорится в статье.

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Темы сша фбр дерипаска
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