Путин за рулем КамАЗа открыл движение по Крымскому мосту

Сегодня официально завершилось строительство автодорожной части Крымского моста. В торжественной церемонии открытия принял участие президент России.
Со словами "Поехали" Владимир Путин сел в автомобиль КамАЗ и проехал по Крымскому мосту. Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов будет запущено по переправе через Керченский пролив уже 16 мая, в 5:30 утра.
"Правда.Ру" представляет интервью с сенатором от Республики Крым Сергеем Цековым, который рассказал, почему Крымским мостом будет пользоваться не только Россия, но и Украина, и Европа для выгодного транзита в Азию.
Напомним, что свое официальное название Крымский мост получил в результате народного голосования в декабре 2017 года.
Как писала ранее "Правда.Ру", железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.
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Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
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