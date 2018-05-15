Анатолий Вассерман: санкции против России - агрессия

14 мая на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об уголовной ответственности для граждан, исполняющих западные санкции против нашей страны и способствующих дальнейшему введению ограничительных мер. Об этом законопроекте "Правда.Ру" попросила высказаться журналиста, публициста, политического консультанта Анатолия Вассермана.



Ответ России подкосил США

— Думаю, что эта мера вполне разумная, и, в конце концов, если санкции направлены против нашей страны, против нашего народа, то вполне понятно, что любой пытающийся исполнять эти санкции совершает преступление против страны и народа, и за это преступление действительно следует наказывать. Так что мера вполне логичная и даже несколько запоздалая, потому что, например, отказ некоторых наших крупных коммерческих структур действовать в Крыму уже причинил не только Крыму, но и всей России немалые убытки.

Главный механизм этих убытков таков: если США видят, что их давление заставляет кого-то менять свое поведение, то они, естественно, будут исходить из того, что надо давить еще сильнее, и тогда, соответственно, они изменят наше поведение еще больше.

Если бы, скажем, Сбербанк с самого начала активно работал в Крыму, совершенно не обращая внимания на западные санкции, то — можно не сомневаться — и самих санкций стало бы заметно меньше, и, соответственно, они бы принесли нам меньший ущерб. То есть уже накопленный опыт доказывает, что соглашаться с западными санкциями — это преступление против своей страны, и я очень сожалею только о том, что на законодательном уровне эту очевидную истину осознали так поздно.

— Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на этот период, или штраф до 600 тысяч рублей. Граждан, которые способствуют введению ограничительных мер, предлагается лишать свободы на срок до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

— Я думаю, это наказание примерно соответствует практике, сложившейся у нас применительно к различным хозяйственным преступлениям, и не выбивается из, так сказать, общей нормы.

Я думаю, что уголовных дел будет немного, поскольку наши деловые люди очень быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам. Например, в 90-е годы чуть ли не все бизнесмены занимались скупкой политиков, но стоило посадить за эту скупку одного единственного Ходорковского… Там хватало и других преступлений вполне реальных, но поводом для ареста именно Ходорковского стало то, что он особо нагло скупал политиков. Он купил уже несколько думских фракций целиком. Как только его посадили, немедленно практика подкупа политиков практически прекратилась. Думаю, и в данном случае будет одно, максимум два уголовных дела, после чего поведение всех наших деловых людей резко изменится.

Для решения, затрагивающего интересы всей страны, инициаторами должны быть руководители законодательной власти (одним из авторов законопроекта является председатель Госдумы Вячеслав Володин). Я думаю, это совершенно естественная и разумная мера. Санкции, как известно из международного права, одна из форм агрессии. Поэтому, кстати, санкции разрешено вводить только по решению Совета Безопасности ООН, а любые санкции, введенные без такого согласия, — это акт агрессии, которая, опять же, по международному праву в целом и по Уставу ООН в частности, подлежит наказанию. Правда военные меры против агрессора мы пока не принимаем, но экономический ответ на агрессию — дело совершенно естественное и справедливое.

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