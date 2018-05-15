"Мы считаем, что мы везунчики" - глава ФАС

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев дал высокую оценку совместной работе с Игорем Шуваловым. Артемьев назвал себя и коллег по ФАС "везунчиками", выражая благодарность прежнему куратору своей службы.

Глава ФАС Игорь Артемьев. Источник фото: Официальный сайт ФАС

И для этой благодарности есть основания.

Дело в том, что ФАС внесла весомый вклад в совершенствование исполнения антимонопольного законодательства России. Антимонопольщики готовы были сражаться с игроками из олигархических структур — с нефтяными компаниями. И в этой "битве" первый вице-премьер Игорь Шувалов был им мощным подспорьем.

Так, минувшей осенью именно он поручил профильным ведомствам изыскать возможности для изменения законодательства, подчеркнув, что естественными монополиями должны считаться лишь владельцы сетевых инфраструктурных активов. Теперь компании, соответствующие статусу естественной монополии, заносятся в соответствующий реестр и со стороны ФАС регулируются жестче, чем раньше, в частности, в вопросе тарифов.

Отредактированная буква закона позволит стабилизировать функционирование компаний, особенности работы которых не дают им попасть в разряд естественных монополий.

К последним ФАС считает правильным относить транспортировку газа по трубопроводам, нефти и нефтепродуктов — по магистральным трубопроводам, услуги по передаче электроэнергии и тепла, водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, железнодорожные перевозки по путям общего пользования и общедоступную электросвязь. Не должны оказаться в категории сетевых инфраструктурных активов морские и авиационные порты, почтовая связь и ледокольные проводки.

Шувалов принял и убежденность ФАС в необходимости ликвидации закона о естественных монополиях и замене его на поправки к закону о защите конкуренции. Эту позицию посчитали оправданной большинство экспертов.

Если термин "естественная монополия" найдет свое место в законе о защите конкуренции, это даст возможность не зависеть более только от статуса компании в реестре (так происходит сейчас), а проверять наличие конкуренции анализа рынка. Экономическая целесообразность такой системы признана в мировой практике.

Теперь куратором ФАС, видимо, будет министр финансов Антон Силуанов, выдвинутый главой кабинета министров Дмитрием Медведевым на должность первого вице-премьера. Артемьев объяснил, что обычно ФАС был под кураторством первого вице-премьера. И именно поэтому его служба ожидает близкого сотрудничества с Антоном Силуановым.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы убежден, что его ведомство продолжит конструктивную работу в новом правительстве, чему не могут помешать кураторские перестановки.