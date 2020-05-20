Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса. Он рассказал журналистам о своем самочувствии.
По словам представителя Кремля, он все еще находится в больнице.
"Нет еще (не выписали — Прим. ред.). Лечусь", — коротко описал ситуацию Дмитрий Песков.
Напомним, что положительный тест на коронавирус он получил 12 мая. Его сразу госпитализировали. Недомогание пресс-секретарь президента почувствовал несколькими днями ранее, после того, как у одного из коллег диагностировали COVID-19.
Помимо коронавируса врачи нашли у Пескова и двустороннюю пневмонию. Ее выявила компьютерная томография.
Коронавирус также обнаружили у жены Пескова — именитой спортсменки Татьяны Навки. Они уверена, что заразилась от мужа, который "принес" болезнь с работы.
Ранее из больницы был выписал премьер-министр России Михаил Мишустин. У него также был обнаружен коронавирус. Он находился под постоянным наблюдением врачей, был госпитализирован, но продолжал активно работать в дистанционном формате.
Накануне он впервые вышел на работу и участвовал в заседании под председательством Владимира Путина. Президент поздравил главу кабмина с выздоровлением и "победой над этой заразой".
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