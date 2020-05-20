Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

24 июня в России могут быть организованы и голосование по поправкам в Конституцию, и парад Победы.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре собственных источника в администрации президента и Кремле.
Однако, отмечает "Ъ", окончательное решение по дате пока не принято.
Напомним, оба этих важных мероприятия были отложены из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.
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