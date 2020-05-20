Экономику планируют спасать досрочной отправкой части россиян на пенсию

Одним из пунктов плана по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса, разработанного Минэкономразвития, значится смягчение условий выхода на досрочную пенсию.

Об этом сегодня сообщили "Известия" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Как пишет издание, Минэкономразвития уже направило свои предложения на рассмотрение в правительство.

Что там есть по поводу досрочных пенсий

Ведомство предлагает уже до конца текущего года отправить на пенсию тех россиян, кому до "законного" выхода остается три года.

Напомним, сейчас такое право на "досрочную" пенсию есть у тех:

кто потерял работу за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам;

у кого рабочий стаж 20 и 25 лет соответственно.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала, что начиная со следующего года, вероятно, уменьшатся выплаты накопительной части пенсий. Об этом подробнее — здесь.