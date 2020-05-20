Одним из пунктов плана по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса, разработанного Минэкономразвития, значится смягчение условий выхода на досрочную пенсию.
Об этом сегодня сообщили "Известия" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.
Как пишет издание, Минэкономразвития уже направило свои предложения на рассмотрение в правительство.
Ведомство предлагает уже до конца текущего года отправить на пенсию тех россиян, кому до "законного" выхода остается три года.
Напомним, сейчас такое право на "досрочную" пенсию есть у тех:
Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала, что начиная со следующего года, вероятно, уменьшатся выплаты накопительной части пенсий. Об этом подробнее — здесь.
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