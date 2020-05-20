Путин: В том, что медики не получили допвыплаты виновато правительство

Проводя совещание с правительством по поводу ситуации с COVID-19 в России президент Путин "устроил разнос" ответственным за назначение и выплаты компенсаций медикам, работающим с коронавирусными больными.

Напомним, что постановление, подписанное премьер-министром 12 апреля, согласно которому медработники, находящиеся "на передовой пандемии" должны были получить дополнительные деньги, в регионах было "понято по-своему" и вместо гарантированных президентом сумм люди получили где-то в разы меньше, а где-то вообще "пшик".

Владимир Путин считает, что вина за это — на правительстве страны:

"Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам".

Президент поручил правительству, Минздраву, Минтруду и регионам навести порядок и в кратчайшие сроки все выплаты медработникам произвести: