Минстрой сократит количество требований к строительству на треть

В Минстрое планируют внести коррективы в перечень обязательных требований при строительстве. Общее количество требований уменьшится на 30%.

"Вопрос снижения количества требований, необходимых для начала строительства объектов прорабатывается нами давно. Это будет способствовать эффективной работе всей отрасли, — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Он также отметил, что работу в этом направлении необходимо вести более активно, так как данная задача была поставлена главой государства — Владимиром Путиным.

Стоит напомнить, что ранее Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом ведения строительной документации, так как на данный момент это затягивает сроки строительства объектов.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев назвал резервы для реновации в РФ.

Он полагает, что в понятие реновации жилого фонда может вкладываться более широкий смысл, который включает развитие промзон в РФ.