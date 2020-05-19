В Минстрое планируют внести коррективы в перечень обязательных требований при строительстве. Общее количество требований уменьшится на 30%.
"Вопрос снижения количества требований, необходимых для начала строительства объектов прорабатывается нами давно. Это будет способствовать эффективной работе всей отрасли, — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Он также отметил, что работу в этом направлении необходимо вести более активно, так как данная задача была поставлена главой государства — Владимиром Путиным.
Стоит напомнить, что ранее Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросом ведения строительной документации, так как на данный момент это затягивает сроки строительства объектов.
Ранее глава Минстроя Владимир Якушев назвал резервы для реновации в РФ.
Он полагает, что в понятие реновации жилого фонда может вкладываться более широкий смысл, который включает развитие промзон в РФ.
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