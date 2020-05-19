Глеб Кузнецов: упразднить Совфед? Это несерьезно

Инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего рассмотреть возможность упразднить Совет Федерации, нельзя рассматривать всерьез. Об этом "Правде.Ру" заявил глава экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов.

Несерьезная инициатива

Эксперт подчеркнул, что для реализации подобной идеи потребуется масштабная перестройка государственных институтов России.

"Если к этой инициативе относится серьезно, то это означает кардинальную перестройку всех конституционных органов власти. Это не шутка - парламент из двухпалатного превратить в однопалатный. Тем более что в мире стран с однопалатным парламентом - особенно среди развитых демократий - значительно меньше, чем с двухпалатным", - сказал Глеб Кузнецов.

По его мнению, на эту тему лидер ЛДПР выступил потому, что не хочет переходить в Совет Федерации.

"С чем связана инициатива Жириновского? Много обсуждалось, что наших ветеранов партий - Зюганова, Жириновского и всех прочих по президентской квоте делегируют в Совет Федерации. А партии в этой связи в нижней палате парламента получат шанс нового начала и обновления руководства. И сама мысль об этом Владимиру Вольфовичу явно претит. В принципе, логично - если тот орган, куда ты боишься попасть, ликвидировать как класс, то ты туда и не попадешь. Такая немножко детская история", - отметил Глеб Кузнецов.

Не только для аристократов

Объяснение пресс-службы ЛДПР, то в традиционной парламентской конструкции верхняя палата парламента обычно представляет аристократию, он полагает несерьезным.

"В Италии двухпалатный парламент, во Франции двухпалатный парламент. Там с аристократией во Франции еще пожестче разбирались. В Штатах двухпалатный парламент: палата представителей и сенат. Это объяснение надуманное", - сказал эксперт.

"Но я еще раз говорю, у Совета Федерации огромные функции, огромная власть на самом деле. Главная работа Совета Федерации - это голосовать за бюджет. Это все не просто так. Я считаю, что это связано с возрастными изменениями Владимира Вольфовича и его нежеланием даже теоретически рассмотреть для себя возможность пребывания в Совете Федерации на пенсии", - заявил Глеб Кузнецов.