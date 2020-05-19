Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с выплатами медикам за работу в условиях пандемии коронавируса.

После своего выступления глава государства передал слово главе правительства Михаилу Мишустину и поздравил его с выздоровлением от коронавируса.