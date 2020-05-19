Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с выплатами медикам за работу в условиях пандемии коронавируса.
После своего выступления глава государства передал слово главе правительства Михаилу Мишустину и поздравил его с выздоровлением от коронавируса.
"Я хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы, наконец, избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли", — рассказал президент.
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Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.