Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России слишком много чиновников и политиков. Он предлагает сократить их количество вдвое.

"В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации", — считает депутат.

В ЛДПР позже пояснили, что ранее верхняя палата парламента являлась неким "цензором" над нижней палатой, и в неё входили представители аристократии. Однако сейчас в нашей стране нет аристократии.