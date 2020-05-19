Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России слишком много чиновников и политиков. Он предлагает сократить их количество вдвое.
"В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации", — считает депутат.
В ЛДПР позже пояснили, что ранее верхняя палата парламента являлась неким "цензором" над нижней палатой, и в неё входили представители аристократии. Однако сейчас в нашей стране нет аристократии.
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