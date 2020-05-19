В рамках ЕАС создадут общий рынок товаров и капитала

Страны Евразийского экономического союза должны выстроить систему управления совместными кооперационными проектами в высокопроизводительных секторах экономики. Стратегию развития союза на период до 2025 года представил сегодня президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что предстоит создать общий рынок товаров, капитала, рабочей силы. Необходимо активизировать процессы импортозамещения.

"Именно на дальнейшее углубление разностороннего сотрудничества в рамках "пятерки" ориентирован подготовленный к сегодняшнему заседанию проект стратегии развития Евразийского экономического союза, евразийской экономической интеграции на перспективу до 2025 года", — заявил российский лидер.

По словам Путина, в перспективе нужно создать новые производственные мощности, которые обеспечат продовольственную безопасность и обеспечат страны товарами первой необходимости.

В рамках стратегии также необходимо расширить сотрудничество в гуманитарной области и научно-технической сфере. Это потребует от стран-участник тесного взаимодействия.